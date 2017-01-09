Постраждала від вибуху газу на Хмельниччині досі у важкому стані

Жінка отримала множинні травми різного ступеня важкості а також понад 50% опіків тіла. Наразі за її життя борються нейрохірурги і медики опікового відділення.

Стан потерпілої медики оцінюють як “важкий, стабільний”.

Ще одна постраждала від вибуху газу 11-річна дівчинка знаходиться на лікуванні у реанімаційному відділенні Дунаєвецької ЦРЛ.

Нагадаємо, 8 січня до реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінювали як надважкий.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.