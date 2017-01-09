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Постраждала від вибуху газу на Хмельниччині досі у важкому стані

Київ • УНН

 • 9409 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні стало відомо, що 32-річну жінку, яка постраждала внаслідок вибуху газового балону в Дунаївцях, госпіталізували з районної лікарні у реанімаційне відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. Про це повідомили кореспонденту УНН лікарі.

Жінка отримала множинні травми різного ступеня важкості а також понад 50% опіків тіла. Наразі за її життя борються нейрохірурги і медики опікового відділення.

Стан потерпілої медики оцінюють як “важкий, стабільний”.

Ще одна постраждала від вибуху газу 11-річна дівчинка знаходиться на лікуванні у реанімаційному відділенні Дунаєвецької ЦРЛ.

Нагадаємо, 8 січня до реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінювали  як надважкий.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.

Українські Національні Новини

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