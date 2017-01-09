Пострадавшая от взрыва газа в Хмельницкой области до сих пор в тяжелом состоянии
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня стало известно, что 32-летнюю женщину, которая пострадала в результате взрыва газового баллона в Дунаевцах, госпитализировали из районной больницы в реанимационное отделение Хмельницкой областной клинической больницы. Об этом сообщили корреспонденту УНН врачи.
Женщина получила множественные травмы различной степени тяжести, а также более 50% ожогов тела. Сейчас за ее жизнь борются нейрохирурги и медики ожогового отделения.
Состояние пострадавшей медики оценивают как "тяжелое, стабильное".
Еще одна пострадавшая от взрыва газа 11-летняя девочка находится на лечении в реанимационном отделении Дунаевецкой ЦРБ.
Напомним, 8 января в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю владелицу квартина и 11-летнюю соседскую девочку. Состояние женщины врачи оценивали как сверхтяжелое.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Ребенок погиб в результате взрыва и пожара.
В ведомстве также отметили, что предварительная версия о взрыве в квартире котла индивидуального отопления не подтвердилась. По версии следователей, наиболее вероятно, что котел замерз, а взорвался в квартире газовый баллон, который женщина, очевидно, использовала одновременно с электрическими приборами обогрева, чтобы разморозить котел. В результате неосторожного обращения и возникли взрыв и пожар.