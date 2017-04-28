Пострада ОБСЄ схвалила декларацію на підтримку місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вчора, 27 квітня, у Відні на засідання ради ОБСЄ схвалили Декларацію на підтримку Спеціальної моніторингової місії в Україні внаслідок трагічного інциденту, який стався 23 квітня. Про це повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Постійна рада ОБСЄ схвалила вчора у Відні Декларацію про підтримку Спеціальної моніторингової місії в Україні після трагічного інциденту на сході України 23 квітня, внаслідок якого загинув член патруля місії”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що Рада висловила глибокі співчуття рідним і близьким померлого члена патруля місії.
Також повідомляється, що Рада закликала до швидкого, ретельного і неупередженого розслідування цього трагічного інциденту і зажадала, щоб всі винні були притягнуті до відповідальності.
“Держави-учасники одноголосно підтвердили, що мандат СММ вимагає безпечний доступ на всій території України, і закликає, щоб це було повністю дотримано. Вони також засудили будь-які загрози щодо СММ”, — додали у повідомлення.
Також повідомляється, що голова СММ ОБСЄ Е.Апакан засудив напад, відзначивши, що необхідно прийняти заходи для усунення наявності забороненої зброї, мін та боєприпасів.
Голова СММ ОБСЄ підкреслив, що місія як і раніше виконуватиме свій мандат і сприятиме забезпеченню миру в Україні. Він наголосив, що продовжує стежити за ситуацією в області безпеки по всій території України, з деякими тимчасовими обмеженнями, а безпека операцій місії в даний час переглядається.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.