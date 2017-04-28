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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пострада ОБСЕ приняла декларацию в поддержку миссии в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вчера, 27 апреля, в Вене на заседании совета ОБСЕ одобрили Декларацию в поддержку Специальной мониторинговой миссии в Украине в результате трагического инцидента, который произошел 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает УНН.

Пострада ОБСЕ приняла декларацию в поддержку миссии в Украине

"Постоянный совет ОБСЕ принял вчера в Вене Декларацию о поддержке Специальной мониторинговой миссии в Украине после трагического инцидента на востоке Украины 23 апреля, в результате которого погиб член патруля миссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рада выразила глубокие соболезнования родным и близким умершего члена патруля миссии.

Также сообщается, что Совет призвал к быстрому, тщательному и беспристрастному расследованию этого трагического инцидента и потребовала, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

"Государства-участники единогласно подтвердили, что мандат СММ требует безопасного доступа на всей территории Украины, и призывает, чтобы это было полностью соблюдено. Они также осудили любые угрозы относительно СММ", - добавили в сообщении.

Также сообщается, что глава СММ ОБСЕ Э.Апакан осудил нападение, отметив, что необходимо принять меры по устранению наличия запрещенного оружия, мин и боеприпасов.

Председатель СММ ОБСЕ подчеркнул, что миссия по-прежнему будет выполнять свой мандат и будет способствовать обеспечению мира в Украине. Он отметил, что продолжает следить за ситуацией в области безопасности по всей территории Украины, с некоторыми временными ограничениями, а безопасность операций миссии в настоящее время пересматривается.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США, работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

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