Постпред Великої Британії при ООН відповіла на російські заяви щодо Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс прокоментувала звинувачення Росії на адресу Лондона щодо резонансного інциденту в Солсбері, де на початку березня були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія, передає УНН.
Виступаючи на засіданні Радбезу ООН, Пірс звернула увагу на “ряд звинувачень Росії на адресу Великої Британії”. Зокрема, вона відзначила заяву про те, що “Юлія була отруєна, а уряд Сполученого Королівства ввів її у кому, після чого їй була введена знайдена нами отрута”.
“Це більш ніж фантастично, це маячня. Такі речі можуть відбутися в Росії, але я можу запевнити раду, що це не відбувається і не відбудеться в Сполученому Королівстві”, — сказала Пірс.
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Вона також зупинилася на заяві глави російського МЗС Сергія Лаврова про речовину BZ. Раніше виступаючи на засіданні Ради із зовнішньої і оборонної політики, міністр зовнішньополітичного відомства РФ розповів, що Москва на умовах конфіденційності отримала доповідь швейцарського центру радіологічного та хімікорадіологіческого аналізу в місті Шпіц. За словами Лаврова, фахівці цього центру 27 березня завершили дослідження зразків, які надійшли з ОЗХЗ і відібраних на місці інциденту в Солсбері — в них виявлено хімікат BZ.
Після гучної заяви глава лабораторії Організації по забороні хімічної зброї і керівник команди фахівців, яка була розгорнута в Великобританії, Марк-Майкл Блюм повідомив, що в зразках проб, узятих в Солсбері, речовина BZ не виявлено, а швейцарська хімічна лабораторія у Шпіці (на яку посилався Лавров) у свою чергу заявила, що не сумнівається в тому, що колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли речовиною “Новачок”.
“ОЗХЗ сама не розкрила лабораторію і не опублікувала ніякої інформації про зразки BZ в оприлюдненому короткому висновку. Цікаво, звідки і чому Росія думає, що знає, хто тестував зразки, і які результати вони (експерти) знайшли. Оприлюднивши цю конфіденційну інформацію, Росія порушила конфіденційність держав-членів ОЗХЗ і Конвенції по забороні хімічної зброї”, — сказала Пірс на засіданні Ради безпеки.
Нагадаємо, Постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що, на думку Лондона, тільки у Російської Федерації є технічні засоби, оперативний досвід і мотиви для отруєння Скрипалів.