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Постпред Великобритании при ООН ответила на российские заявления о Солсбери

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Постоянный представитель Соединённого Королевства при ООН Карен Пирс прокомментировала обвинения России в адрес Лондона по резонансному инциденту в Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает УНН.

Постпред Великобритании при ООН ответила на российские заявления о Солсбери

Выступая на заседании Совбеза ООН, Пирс обратила внимание на “ряд обвинений России в адрес Великобритании”. В частности, она отметила заявление о том, что “Юлия была отравлена, а правительство Соединённого Королевства ввело её в кому, после чего ей был введен найденый нами яд”.

“Это более чем фантастически, это бред. Такие вещи могут произойти в России, но я могу заверить совет, что это не происходит и не произойдет в Соединенном Королевстве”, — сказала Пирс.

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Она также остановилась на заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова о веществе BZ. Ранее выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, министр внешнеполитического ведомства РФ рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. По словам Лаврова, специалисты этого центра 27 марта завершили исследования образцов, поступивших с ОЗХО и отобранных на месте инцидента в Солсбери — в них обнаружено химикат BZ.

После громкого заявления глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Мишель Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в Солсбери, вещество BZ не обнаружено, а швейцарская химическая лаборатория в Ппице (на которую ссылался Лавров) в свою очередь заявила, что не сомневается в том, что бывшего двойного шпиона Сергея Скрипача и его дочь Юлию отравили веществом “Новичок”.

“ОЗХО сама не раскрыла лабораторию и не опубликовала никакой информации об образцах BZ в обнародованном коротком заключении. Интересно, откуда и почему Россия думает, что знает, кто тестировал образцы, и какие результаты они (эксперты) нашли. Обнародовав эту конфиденциальную информацию, Россия нарушила конфиденциальность государств-членов ОЗХО и Конвенции по запрещению химического оружия”, — сказала Пирс на заседании Совета безопасности.

Напомним, Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что, по мнению Лондона, только в Российской Федерации технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления Скрипалей.

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