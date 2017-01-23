Постпред України в РЄ домовився з кримськими правозахисниками щодо захисту політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба домовився з кримськими правозахисниками про конкретні кроки, щоб Рада Європи активніше захищала політв'язнів. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Домовилися з кримськими правозахисниками, братом Є.Панова і М.Полозовим про конкретні кроки, щоб РЄ активніше захищала політв’язнів”, — написав Д.Кулеба.
Як повідомляв УНН, Україна на засіданні комітету міністрів Ради Європи виступила щодо репресій проти українців, у тому числі в Криму.
Домовилися з кримськими правозахисниками, братом Є.Панова і @nikolai_polozov про конкретні кроки, щоб РЄ активніше захищала