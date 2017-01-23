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Постпред Украины в СЕ договорился с крымскими правозащитниками о защите политзаключенных

Постпред Украины в СЕ договорился с крымскими правозащитниками о защите политзаключенных

Киев • УНН

 • 6005 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба договорился с крымскими правозащитниками о конкретных шагах, чтобы Совет Европы более активно защищал политзаключенных. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Договорились с крымскими правозащитниками, братом Е.Панова и Н.Полозовым о конкретных шагах, чтобы СЕ более активно защищал политзаключенных", - написал Д.Кулеба.

Как сообщал УНН, Украина на заседании комитета министров Совета Европы выступила относительно репрессий против украинцев, в том числе в Крыму.

Договорились с крымскими правозащитниками, братом Е.Панова и @nikolai_polozov о конкретных шагах, чтобы СЕ более активно защищал

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