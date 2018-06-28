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Постпред США виступила з критикою на адресу Контртерористичного управління ООН

Постпред США виступила з критикою на адресу Контртерористичного управління ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі піддала критиці рішення Контртерористичного управління ООН, очолюваного колишнім російським дипломатом та заступником генерального секретаря Володимиром Воронковим, про недопуск представників неурядових організацій на частину дискусій у рамках форуму глав контртерористичних відомств країн всесвітньої організації, що відкривається в чертвер у Нью-Йорку. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому в середу на сайті постпредства США при ООН, інформує УНН.

“Це обурливо, що нове Контртерористичне управління ООН у своєму першому значному акті вирішує блокувати доступ для неурядових організацій, — наводяться в прес-релізі слова Хейлі. — Немає іншого розумного пояснення, чому ООН намагається піддати цю конференцію цензурі, крім як те, що вона піддалася політичному тиску з боку групи безчесних країн, до яких немає довіри у питаннях боротьби з тероризмом, таких як Росія, Сирія, Іран, Куба і Венесуела, для яких обмеження доступу і блокування участі громадянського суспільства є нормою”.

На думку Хейлі, дане рішення є “зловживанням зі боку нового Контртерористичного управління ООН і плямою на записах ООН про прозорість і залученості громадянського суспільства”. У зв’язку з цим, зазначила американський постпред, США вирішили знизити рівень свого представництва на конференції.

Нагадаємо, раніше в середу агентство Reuters з посиланням на офіційне джерело в адміністрації США повідомило, що американська влада через рішення ООН закрити для представників неурядових організацій частину дискусій на конференції також урізали фінансування Контртерористичного управління ООН. На питання, чи пов’язано рішення стосовно фінансового скорочення і з тим фактом, що главою Контртерористичного управління є росіянин, джерело агентства заявив, що це “має значення”.

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