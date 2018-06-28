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Постпред США выступила с критикой в ​​адрес контртеррористического управления ООН

Постпред США выступила с критикой в ​​адрес контртеррористического управления ООН

Киев  •  УНН

 • 13089 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение контртеррористического управления ООН, возглавляемого бывшим российским дипломатом и заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым, о недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума глав контртеррористических ведомств стран всемирной организации, открывающегося в чертвер в Нью Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте постпредства США при ООН, передает УНН.

“Это возмутительно, что новое контртеррористическое управление ООН в своем первом значительном акте решает блокировать доступ для неправительственных организаций, — приводятся в пресс-релизе слова Хейли. — Нет другого разумного объяснения, почему ООН пытается подвергнуть эту конференцию цензуре, кроме как то, что она подверглась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничения доступа и блокировки участия гражданского общества является нормой”.

По мнению Хейли, данное решение является “злоупотреблением со стороны нового контртеррористического управления ООН и пятном на записях ООН о прозрачности и вовлеченности гражданского общества”. В связи с этим, отметила американский постпред США решили снизить уровень своего представительства на конференции.

Напомним, ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщил, что американские власти из-за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции также урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связано ли решение по финансовому сокращения и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является русский, источник агентства заявил, что это “имеет значение”.

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