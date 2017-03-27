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Постпред США при ООН: відмовитися від ядерної зброї зараз неможливо

Київ • УНН

 • 10573 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що в даний час не можна відмовитися від ядерної зброї, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Я не бажаю чогось більшого, ніж те, щоб моя сім’я жила в світі без ядерної зброї. Але ми повинні бути реалістами. Є тут хтось, хто вірить, що Північна Корея погодиться відмовитись від ядерної зброї?” — сказала вона.

Таку заяву Н.Хейлі зробила перед відкриттям конференції Генасамблеї ООН з вироблення конвенції про повну заборону ядерної зброї.

За словами Н.Хейлі, майже 40 країн виступили проти заходу.

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Вона зазначила, що США поки будуть дотримуватися угоди про поступове зменшення ядерної зброї і нерозповсюдження технології його створення.

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