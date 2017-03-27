Постпред США при ООН: отказаться от ядерного оружия сейчас невозможно

“Я не желаю чего-то большего, чем то, чтобы моя семья жила в мире без ядерного оружия. Но мы должны быть реалистами. Есть здесь кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия?” — сказала она.

Такое заявление Н.Хейли сделала перед открытием конференции Генассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

По словам Н.Хейли, почти 40 стран выступили против мероприятия.

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Она отметила, что США пока будут придерживаться соглашения о постепенном уменьшении ядерного оружия и нераспространении технологии его создания.