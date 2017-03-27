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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Постпред США при ООН: отказаться от ядерного оружия сейчас невозможно

Постпред США при ООН: отказаться от ядерного оружия сейчас невозможно

Киев • УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время нельзя отказаться от ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Я не желаю чего-то большего, чем то, чтобы моя семья жила в мире без ядерного оружия. Но мы должны быть реалистами. Есть здесь кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия?” — сказала она.

Такое заявление Н.Хейли сделала перед открытием конференции Генассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

По словам Н.Хейли, почти 40 стран выступили против мероприятия.

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Она отметила, что США пока будут придерживаться соглашения о постепенном уменьшении ядерного оружия и нераспространении технологии его создания.

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