Постпред РФ при ОБСЄ: Москва закликала Київ забезпечити росіянам право проголосувати 18 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Москва закликала Київ забезпечити право громадян РФ проголосувати на виборах президента Росії 18 березня. Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Москва закликає Київ виконати свої зобов'язання і забезпечити росіянам в Україні право проголосувати на виборах 18 березня", - заявив Лукашевич.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.