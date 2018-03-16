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Постпред РФ при ОБСЄ: Москва закликала Київ забезпечити росіянам право проголосувати 18 березня

Київ • УНН

 • 11124 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Москва закликала Київ забезпечити право громадян РФ проголосувати на виборах президента Росії 18 березня. Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

"Москва закликає Київ виконати свої зобов'язання і забезпечити росіянам в Україні право проголосувати на виборах 18 березня", - заявив Лукашевич.

Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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