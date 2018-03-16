Постпред РФ при ОБСЕ: Москва призвала Киев обеспечить россиянам право проголосовать 18 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Москва призвала Киев обеспечить право граждан РФ проголосовать на выборах президента России 18 марта. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Москва призывает Киев выполнить свои обязательства и обеспечить россиянам в Украине право проголосовать на выборах 18 марта", - заявил Лукашевич.
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.