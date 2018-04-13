Постпред Франції: Дії РБ ООН паралізовані застосуванням права вето
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Постпред Франції заявил, що дейсвія РБ ООН паралізовані застосуванням права вето. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання РБ ООН.
"Ми повинні відновити механізм щодо встановлення відповідальності за застосування хімічної зброї. Але дії РБ ООН паралізовані застосуванням права вето, яке використовувалося для захисту Асада. Росія пожертвувала здатністю РБ ООН діяти", - сказав Франсуа Делатр.
Він також додав, що якщо Сирія продовжує використовувати хімзброю, значить у неї збереглися запаси цих озброєнь. Сирія жодного разу не надала пояснень у відповідь на запити інспекторів ОЗХЗ.
Як повідомляв УНН, в міністерстві оборони Російської Федерації звинуватили Велику Британію в організації хімічної атаки в східній Гуті.