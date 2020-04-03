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Посольство закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Посольство закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Посольство України у США закликало американське видання The New York Times виправити карту поширення пандемії COVID-19, де Крим позначений “російським”. Проце повідомляє УНН із посиланням на посольство у Twitter.

“New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви справді підтримуєте всі звірства, тортури та навіть вбивства, які Кремль чинить в окупованому Криму? Якщо ні — виправте карту”, — мовиться у повідомленні.

Раніше The New York Times вже публікувало карту України без Криму.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Крим — це Україна: Київ поскаржився Держдепу на компанію Apple

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