Посольство закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Посольство України у США закликало американське видання The New York Times виправити карту поширення пандемії COVID-19, де Крим позначений “російським”. Проце повідомляє УНН із посиланням на посольство у Twitter.
“New York Times зробило неправильну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда NYT, ви справді підтримуєте всі звірства, тортури та навіть вбивства, які Кремль чинить в окупованому Криму? Якщо ні — виправте карту”, — мовиться у повідомленні.
Раніше The New York Times вже публікувало карту України без Криму.
Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.
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