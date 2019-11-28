Посольство України незадоволене перейменуванням вулиці у Перемишлі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Посольство України у Польщі незадоволене рішенням міської ради у Перемишлі про скасування назви вулиці на честь Блаженного греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebok посольства.
У посольстві рішення Міської ради у Перемишлі про скасування назви вулиці Блаженного греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського назвали поспішним і необачним.
“Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності — рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли. Зазіхання на добре ім’я Блаженного, а відтак на рішення Католицької Церкви та св. Івана Павла ІІ, який у 2001 році проголосив єпископа Йосафата Блаженним, є безпрецедентним явищем у Польщі і не може бути виправдане!” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація дала ім’я 40 вулицям у чотирьох районах столиці.