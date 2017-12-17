Посольство США засудило спроби захоплення Жовтневого палацу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У посольстві США в Україні, як і у аналогічних відомствах Канади та Великої Британії, засудили спробу прихильників Міхеїла Саакашвілі захопити Жовтневий палац в Києві. Про це йдеться в заяві посольства в Twitter, передає УНН.
“Ми згодні з колегами з Канади та Великої Британії. Спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше спробу захоплення Жовтневого палацу в Києві засудили посли Канади і Великої Британії.
Як повідомляв УНН, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.
Зазначимо, на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.