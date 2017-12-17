Посольство США осудило попытки захвата Октябрьского дворца в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В посольстве США в Украине, как и в аналогичных ведомствах Канады и Великобритании, осудили попытку сторонников Михеила Саакашвили захватить Октябрьский дворец в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter, передает УНН.
“Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения общественных зданий — это злоупотребление правом на мирный протест”, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее попытку захвата Октябрьского дворца в Киеве осудили послы Канады и Великобритании.
Как сообщал УНН, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили со сторонниками направился в ВР.
Отметим, на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.