Посольство США в Україні закликає американців "розглянути питання про від'їзд зараз"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Посольство США в Україні заявило, що американці, які зараз перебувають у країні, мають "розглянути питання про виїзд зараз" у повідомленні, розміщеному на сайті посольства в середу, інформує УНН.
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"Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження, - йдеться в повідомленні. - Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби".
Доповнення
Повідомлення прозвучало на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії до України.
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