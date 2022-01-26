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Шахед-136

Посольство США в Україні закликає американців "розглянути питання про від'їзд зараз"

Посольство США в Україні закликає американців "розглянути питання про від'їзд зараз"

Київ • УНН

 • 17107 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Посольство США в Україні заявило, що американці, які зараз перебувають у країні, мають "розглянути питання про виїзд зараз" у повідомленні, розміщеному на сайті посольства в середу, інформує УНН.

Цитата

"Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження, - йдеться в повідомленні. - Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби".

Доповнення

Повідомлення прозвучало на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії до України.

Президент Росії Володимир Путін направив понад 100 000 військовослужбовців до кордону з Україною та розмістив винищувачі в Білорусії, що знаходиться на північному кордоні України.

У відповідь США відправили партії зброї на Україну, зокрема 79-тонну партію, включно з протитанковими ракетами, яка прибула у вівторок.

Держави-члени Організації Північноатлантичного договору збільшили збройні сили у східних країнах НАТО, включаючи країни Балтії, а також Румунію та Болгарію.

США та кілька союзників по НАТО розглядають можливість розміщення тисяч додаткових військовослужбовців у східноєвропейських країнах-членах НАТО перед потенційним вторгненням Росії, повідомили CNN у середу три американські чиновники.

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