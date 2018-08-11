Посольство США в Росії закликало звільнити Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Посольство США в РФ закликає звільнити засудженого за так званий (на думку російського слідства) “тероризм” українського режисера Олега Сенцова, який з 14 травня веде голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського представництва у Росії.
“Ми як і раніше серйозно стурбовані погіршенням стану здоров’я Олега Сенцова. Закликаємо Росію звільнити Сенцова та інших українських в’язнів з гуманітарних міркувань”, — йдеться в повідомленні, розміщеному в п’ятницю в Twitter посольства.
Раніше в п’ятницю федеральні ЗМІ РФ повідомили, що члени громадської спостережної комісії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) відвідали в колонії Сенцова. Як повідомили в прес-службі УФСВП по ЯНАО, правозахисники запитали його про стан здоров’я, умови утримання, одержуваної медичної допомоги. В ході розмови “ніяких скарг від засудженого не надійшло”, а на пропозицію громадських працівників про переведення його в муніципальну лікарню Сенцов “відповів відмовою, зіславшись на те, що хворим себе не вважає”.
Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям. #FreeSentsov— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 10 серпня 2018 р.
Як повідомляв УНН, у Москалькової заявили, що загрози життю Сенцова немає.