Посольство США в России призвал освободить Сенцова

“Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям”, — говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Ранее в пятницу федеральные СМИ РФ сообщили, что члены общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) посетили в колонии Сенцова. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО, правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой медицинской помощи. В ходе разговора “никаких жалоб от осужденного не поступило”, а на предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов “ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает”.

Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываю Россию освободить Сенцова и вторых украинских заключенных по гуманитарным соображениям. #FreeSentsov

— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 10 августа 2018

Как сообщал УНН, в Москальковой заявили, что угрозы жизни Сенцова нет.