Посольство США в Лондоні припинило видавати візи громадянам семи країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Посольство США у Великій Британії повідомило про призупинення видання американських віз громадянам Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії через указ американського президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Якщо ви є громадянином цих країн або маєте подвійне громадянство, будь ласка, поки не призначайте прийом і не сплачуйте візові збори", - повідомили на сайті посольства.
У дипмісії зазначили, якщо громадянам цих країн вже призначили прийом щодо отримання візи, їм не потрібно приходити.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз збирається заступитися за права своїх громадян, що володіють також паспортом однієї з семи мусульманських країн, які згадуються в указі нового президента США Дональда Трампа про мігрантів.