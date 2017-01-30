Посольство США в Лондоне прекратило выдавать визы гражданам семи стран

"Если вы являетесь гражданином этих стран или имеете двойное гражданство, пожалуйста, пока не назначайте прием и не платите визовые сборы", - сообщили на сайте посольства.

В дипмиссии отметили, если гражданам этих стран уже назначили прием на получение визы, им не нужно приходить.

Как сообщал УНН, Европейский Союз собирается вступиться за права своих граждан, обладающих также паспортом одной из семи мусульманских стран, которые упоминаются в указе нового президента США Дональда Трампа о мигрантах.