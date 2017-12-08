Посольство США переїде до Єрусалиму не раніше ніж за рік - Тіллерсон

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Переміщення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму буде проведено “не цього року, та, ймовірно, не наступного”. Про це заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон у п’ятницю по завершенню переговорів в Єлисейському палаці з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає УНН з посиланням на CNN.