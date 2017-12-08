Посольство США переїде до Єрусалиму не раніше ніж за рік - Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Переміщення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму буде проведено “не цього року, та, ймовірно, не наступного”. Про це заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон у п’ятницю по завершенню переговорів в Єлисейському палаці з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає УНН з посиланням на CNN.
За словами Тіллерсона, президент США Дональд Трамп наказав Державному департаменту “розпочати процес здійснення переїзду”, але на це потрібен. За його словами, їм все ще потрібно визначитись з ділянкою, планом будівництва, отриманням необхідних дозволів, а потім будівництві самого посольства.
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Він також заявив, що рішення Трампа “не вказує на будь-який остаточний статус Єрусалиму”, додавши, що “остаточний статус буде залишений сторонам для ведення переговорів та прийняття рішення”.
Нагадаємо, 6 грудня Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США.
Як повідомляв УНН, Рада Безпеки ООН збереться в п’ятницю для обговорення ситуації, що склалася після оголошення президентом відповідного рішення.