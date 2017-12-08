Посольство США переедет в Иерусалим не ранее чем через год - Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим будет проведен "не в этом году, и, вероятно, не в следующем". Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу по окончании переговоров в Елисейском дворце с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриану, передает УНН со ссылкой на CNN.
По словам Тиллерсона, президент США Дональд Трамп приказал Государственному департаменту "начать процесс осуществления переезда", но на это нужно время. По его словам, им все еще нужно определиться с участком, планом строительства, получением необходимых разрешений, а потом строительстве самого посольства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкновения в Газе: двое убиты, более 200 ранены
Он также заявил, что решение Трампа "не указывает на любой окончательный статус Иерусалима", добавив, что "окончательный статус будет оставлен сторонам для ведения переговоров и принятия решения".
Напомним, 6 декабря Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.
Как сообщал УНН, Совет Безопасности ООН соберется в пятницу для обсуждения ситуации, сложившейся после объявления президентом соответствующего решения.