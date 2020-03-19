Посольство Росії у Києві формує списки на евакуацію росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Посольство Росії в Україні повідомило в четвер про можливу організацію евакуації громадян РФ. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті дипвідомства, передає УНН.
"Для формування списків громадян Російської Федерації, які не мають можливості самостійно повернутися на Батьківщину у зв'язку з введенням владою України заборони на міжнародне пасажирське сполучення просимо повідомити до Консульського відділу Посольства Росії в Україні Ваші контактні дані за формою, що додається, яку необхідно направити в відсканованому вигляді на адресу електронної пошти ... На даний момент опрацьовується можливість евакуації російських громадян. У разі прийняття такого рішення Ви будете своєчасно проінформовані", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в посольстві зазначили, що громадяни РФ можуть проконсультуватися з питань повернення в Росію за телефонами "гарячої лінії" Ростуризму.
Як повідомляв УНН, в Росії за добу загальна кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією збільшилася на 52 - з 147 до 199.