Посольство Польщі опубліковало фото інтер'єру костелу св. Миколая після пожежі

Цитата

“Заступник посла Польщі в Україні Міхал Ґєрґонь дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодила інтер’єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва понад сто років тому”, — повідомили польські дипломати.

Нагадаємо

Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору.

Додамо, що будівництво костьолі св.Миколая у Києві було завершене 1909 року. З 1936 по 1978 рік використовувався як господарське приміщення. Після чого був частково відреставрований та служив залою органної музики. Після здобуття Україною незалежності в храмі, крім концертів органної музики, почали проводити богослужіння представники римо-католицької церкви. В майбутньому костьол планувалося відреставрувати та використовувати як культову споруду.