Посол запевнив, що позиція США щодо Криму не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Позиція Сполучених Штатів Америки щодо Криму є абсолютно чітка і вона не зміниться. Про це на брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент УНН.
“Позиція щодо Криму ні України на всіх рівнях, ні Сполучених Штатів не зміниться. Це абсолютно чітка позиція, це було домовлено на всіх рівнях. Я вам можу сказати моє враження від заяв Держдепу, Білого дому: для мене як посла достатньо підтвердження цієї позиції — від Президента Сполучених штатів до Конгресу”, — повідомив Чалий.
Нагадаємо, у липні держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.