Посол заверил, что позиция США по Крыму не изменится

“Позиция по Крыму ни в Украине на всех уровнях, ни в США не изменится. Это абсолютно четкая позиция, это было договорено на всех уровнях. Я вам могу сказать мое впечатление от заявлений Госдепа, Белого дома: для меня как посла достаточно подтверждения этой позиции — от Президента Соединенных Штатов до Конгресса”, — сообщил Чалый.

Напомним, в июле госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождения украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.