Посол заверил, что позиция США по Крыму не изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Позиция Соединенных Штатов Америки по Крыму абсолютно четкая и она не изменится. Об этом на брифинге сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент УНН.
“Позиция по Крыму ни в Украине на всех уровнях, ни в США не изменится. Это абсолютно четкая позиция, это было договорено на всех уровнях. Я вам могу сказать мое впечатление от заявлений Госдепа, Белого дома: для меня как посла достаточно подтверждения этой позиции — от Президента Соединенных Штатов до Конгресса”, — сообщил Чалый.
Напомним, в июле госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождения украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.