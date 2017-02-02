Посол ЄС закликав українську владу негайно прийняти Нацстратегію щодо міграції

"Найбільш недавній наш проект з МОМ - це складання Національної стратегії з питань міграції. Ця стратегія була представлена в травні 2015-го, більш ніж 1,5 року тому. І ця стратегія так і не була прийнята українською владою, що викликає занепокоєння для нас. Перш за все, ми не розуміємо чому ця стратегія ще не прийнята. Тому українська влада має зробити все можливе, щоб прийняти якомога швидше стратегію, яку ми презентували в 2015 році", - сказав він.