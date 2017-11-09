Посол ЄС в РФ підтримав пропозицію про розміщення миротворців в Україні

"Російська пропозиція щодо розміщення миротворців на території Донбасу може сприяти знаходженню спільної мови в справі реалізації мінського протоколу лютого 2015 года ... Якщо в рамках РБ ООН ми зможемо знайти рішення в цій сфері, то від цього дуже виграють відносини ЄС і Росії", - сказав Едерер .

Нагадаємо, Лавров розкритикував слова спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера щодо місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у вересні Путін заявив, що не проти миротворців ООН на Донбасі.