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Посол ЄС в РФ підтримав пропозицію про розміщення миротворців в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Посол ЄС в Росії Маркус Едерер вважає, що російська пропозиція з розміщення миротворців на Донбасі може допомогти в реалізації мінських угод, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Російська пропозиція щодо розміщення миротворців на території Донбасу може сприяти знаходженню спільної мови в справі реалізації мінського протоколу лютого 2015 года ... Якщо в рамках РБ ООН ми зможемо знайти рішення в цій сфері, то від цього дуже виграють відносини ЄС і Росії", - сказав Едерер .

Нагадаємо, Лавров розкритикував слова спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера щодо місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у вересні Путін заявив, що не проти миротворців ООН на Донбасі.

 

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