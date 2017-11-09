Посол ЕС в РФ поддержал предложение о размещении миротворцев на Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе может помочь в реализации минских соглашений, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года… Если в рамках СБ ООН мы сможем найти решение в этой сфере, то от этого очень выиграют отношения ЕС и России", — сказал Эдерер.
Напомним, Лавров раскритиковал слова спецпредставителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно миссии ООН на Донбассе.
Как сообщал УНН, в сентябре Путин заявил, что не против миротворцев ООН на Донбассе.