Посол ЕС в РФ поддержал предложение о размещении миротворцев на Украине

"Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года… Если в рамках СБ ООН мы сможем найти решение в этой сфере, то от этого очень выиграют отношения ЕС и России", — сказал Эдерер.

Напомним, Лавров раскритиковал слова спецпредставителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно миссии ООН на Донбассе.

Как сообщал УНН, в сентябре Путин заявил, что не против миротворцев ООН на Донбассе.