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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28167 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 47799 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61092 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53816 просмотра

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11:14 • 95281 просмотра

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Посол ЕС в РФ поддержал предложение о размещении миротворцев на Украине

Посол ЕС в РФ поддержал предложение о размещении миротворцев на Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Посол ЕС в России Маркус Эдерер считает, что российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе может помочь в реализации минских соглашений, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года… Если в рамках СБ ООН мы сможем найти решение в этой сфере, то от этого очень выиграют отношения ЕС и России", — сказал Эдерер.

Напомним, Лавров раскритиковал слова спецпредставителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно миссии ООН на Донбассе.

Как сообщал УНН, в сентябре Путин заявил, что не против миротворцев ООН на Донбассе.

 

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