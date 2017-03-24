Посол ЄС поїде до Львова для обговорення прогресу реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі перебуватиме з робочим візитом у Львові 28-29 березня 2017 року, передає УНН з посиланням прес-службу представництва ЄС в Україні.
Зазначається, що Х'юг Мінгареллі зустрінеться із представниками регіональних місцевих органів влади на чолі з Олегом Синюткою, головою Львівської обласної державної адміністрації та мером Львова Андрієм Садовим для обговорення шляхів посилення партнерських відносин та оцінки прогресу економічних реформ та децентралізації.
Посол відкриє семінар присвячений питанням виходу на ринки ЄС, який був організований спільно зі Львівською Європейською бізнес асоціацією і Львівською бізнес школою. Він виступить з промовою стосовно розвитку партнерських відносин між ЄС та Україною перед громадою викладачів та студентів Львівського Національного університету імені Івана Франка.
На другий день перебування у Львові, посол Х.Мінгареллі зустрінеться з мерами об’єднаних громад Львівської області та звернеться до учасників щорічної конференції понад 20 інформаційних центрів ЄС в Україні.
Посол також обміняється думками з приводу актуальних економічних та політичних реформ з провідними неурядовими громадськими організаціями на базі Католицького Університету та зустрінеться із представниками ЗМІ.
Як повідомляв УНН, 16 березня голова представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що Європейський союз не може чітко сформувати свою позицію щодо рішення РНБО про заборону переміщення вантажів через лінію розмежування, поки Україна не надасть відповідних пояснень.