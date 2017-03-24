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Посол ЕС поедет во Львов для обсуждения прогресса реформ

Посол ЕС поедет во Львов для обсуждения прогресса реформ

Киев • УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли будет находиться с рабочим визитом во Львове 28-29 марта 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что Хьюг Мингарелли встретится с представителями региональных местных органов власти во главе с Олегом Синюткой, главой Львовской областной государственной администрации и мэром Львова Андреем Садовым для обсуждения путей усиления партнерских отношений и оценки прогресса экономических реформ и децентрализации.

Посол откроет семинар, посвященный вопросам выхода на рынки ЕС, который был организован совместно с Львовской Европейской бизнес ассоциацией и Львовской бизнес школой. Он выступит с речью по развитию партнерских отношений между ЕС и Украиной перед обществом преподавателей и студентов Львовского Национального университета имени Ивана Франко.

На второй день пребывания во Львове, посол Х.Мингарелли встретится с мэрами объединенных общин Львовской области и обратится к участникам ежегодной конференции более 20 информационных центров ЕС в Украине.

Посол также обменяется мнениями по поводу актуальных экономических и политических реформ с ведущими неправительственными общественными организациями на базе Католического Университета и встретится с представителями СМИ.

Как сообщал УНН, 16 марта глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский союз не может четко сформировать свою позицию относительно решения СНБО о запрете перемещения грузов через линию разграничения, пока Украина не предоставит соответствующих объяснений.

Украинские Национальные Новости

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