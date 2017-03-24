Посол ЕС поедет во Львов для обсуждения прогресса реформ

Отмечается, что Хьюг Мингарелли встретится с представителями региональных местных органов власти во главе с Олегом Синюткой, главой Львовской областной государственной администрации и мэром Львова Андреем Садовым для обсуждения путей усиления партнерских отношений и оценки прогресса экономических реформ и децентрализации.

Посол откроет семинар, посвященный вопросам выхода на рынки ЕС, который был организован совместно с Львовской Европейской бизнес ассоциацией и Львовской бизнес школой. Он выступит с речью по развитию партнерских отношений между ЕС и Украиной перед обществом преподавателей и студентов Львовского Национального университета имени Ивана Франко.

На второй день пребывания во Львове, посол Х.Мингарелли встретится с мэрами объединенных общин Львовской области и обратится к участникам ежегодной конференции более 20 информационных центров ЕС в Украине.

Посол также обменяется мнениями по поводу актуальных экономических и политических реформ с ведущими неправительственными общественными организациями на базе Католического Университета и встретится с представителями СМИ.

Как сообщал УНН, 16 марта глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский союз не может четко сформировать свою позицию относительно решения СНБО о запрете перемещения грузов через линию разграничения, пока Украина не предоставит соответствующих объяснений.