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Посол України в ЄС запропонував новий метод протидії російській пропаганді

Посол України в ЄС запропонував новий метод протидії російській пропаганді

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Посол України в ЄС Микола Точицький запропонував стратегію з покращення зусиль з протидії дезінформації російських ЗМІ. Про він сказав в інтерв’ю виданню Euobserver, передає УНН.

Раніше глава делегації МЗС Росії у справах ЄС Андрій Келін під час двох останніх зустрічах у Брюсселі та Москві, обговорив питання України зі старшим дипломатом з питань зовнішніх справ ЄС Томасом Майром-Хартінгом. В обох випадках, А.Келін сказав Майру-Хартіну, що “підняття бюджету оперативної групи зі стратегічних комунікацій (East Stratcom Task Force, далі — Stratcom) буде шкодити відносинам між ЄС та Росією”, повідомляє видання.

Але для Миколи Точицького, посла України в ЄС, попередження Кремля лише підтвердило ефективність роботи Starcom і стала стимулом для продовження роботи.

“Російські маніпуляції та "фейкові новини" є одними з основних загроз безпеки ЄС та регіону Східного партнерства. Якщо це не так, то чому вони так сильно піклуються про бюджет Starcom?” — сказав посол.

За його словами, незважаючи на вже наявну інформацію, ЄС зараз необхідно проводити “подальші зусилля для протидії російській пропаганді”. Для втілення таких зусиль, Точицький запропонував два “практичні кроки”.

Він закликав держави ЄС “обмежити або заборонити” діяльність у своїх юрисдикціях російських “пропагандистських точок, таких як "RT" і "Супутник", а також “сотні чи навіть тисячі інших джерел фейкових новин, таких як “Люксембурзький Вісник” та представників ЗМІ, що поширюють неправдиву інформацію.

Другим кроком посол назвав створення Starcom “переліку медіа, які використовуються Росією та її уповноваженими особами”.

Як повідомляв УНН, компанія Alphabet працюватиме над виявленням російської пропаганди у Google News і знизить в результатах видачі такі медіа-сайти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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