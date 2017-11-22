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Посол Украины в ЕС предложил новый метод противодействия российской пропаганде

Посол Украины в ЕС предложил новый метод противодействия российской пропаганде

Киев  •  УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Посол Украины в ЕС Николай Точицкий предложил стратегию по улучшению усилий по противодействию дезинформации российских СМИ. Об этом он сказал в интервью изданию Euobserver, передает УНН.

Ранее глава делегации МИД России по делам ЕС Андрей Келин во время двух последних встречах в Брюсселе и Москве, обсудил вопрос Украины со старшим дипломатом по вопросам иностранных дел ЕС Томасом Майром-Хартинг. В обоих случаях, А.Келин сказал Майру-Хартину, что "поднятие бюджета оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force, далее - Stratcom) будет вредить отношениям между ЕС и Россией", сообщает издание.

Но для Николая Точицкого, предупреждение Кремля лишь подтвердило эффективность работы Starcom и стала стимулом для продолжения работы.

"Российские манипуляции и "фейковые новости" являются одними из основных угроз безопасности ЕС и региона Восточного партнерства. Если это не так, то почему они так сильно заботятся о бюджете Starcom?" - сказал посол.

По его словам, несмотря на уже имеющуюся информацию, ЕС сейчас необходимо проводить "дальнейшие усилия для противодействия российской пропаганде". Для воплощения таких усилий, Точицкий предложил два "практические шаги".

Он призвал государства ЕС "ограничить или запретить" деятельность в своих юрисдикциях российских "пропагандистских точек, таких как "RT" и "Спутник", а также "сотни или даже тысячи других источников фейковых новостей, таких как "Люксембургский Вестник" и представителей СМИ, распространяющих ложную информацию.

Вторым шагом посол назвал создание Starcom "перечня медиа, которые используются Россией и ее уполномоченными лицами".

Как сообщал УНН, компания Alphabet работать над выявлением российской пропаганды в Google News и снизит в результатах выдачи такие медиа-сайты.

Украинские Национальные Новости

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