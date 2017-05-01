Посол України в Білорусі заявив, що мінські домовленості себе не вичерпали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Мінська майданчик по врегулюванню конфлікту на Донбасі показує свою необхідність, а мінські домовленості себе ще не вичерпали, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим в ефірі телеканалу "Білорусь-1" в неділю, передає УНН.
"Я не думаю, що мінський процес себе зжив. У всякому разі, майданчик, який існує, показує свою необхідність", - сказав І.Кизим.
При цьому, посол визнав, що "процес йде непросто, прямо скажемо". "Але є позитивні моменти, крок за кроком, дуже скрупульозно і дуже методично кожна сторона захищає свої інтереси, і знаходяться якісь компроміси", - сказав він.
"Думаю" Мінськ-2 "себе ще не вичерпав", - додав І.Кизим, відповідаючи на питання про необхідність нових домовленостей по Донбасу.
Нагадаємо, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську пояснила причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО, серед яких рейдерське захоплення української приватної та державної власності та відсутність бажання у представників ОРЛО здійснювати платежі за спожиту електроенергію.