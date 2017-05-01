Посол Украины в Беларуси заявил, что минские договоренности себя не исчерпали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Минская площадка по урегулированию конфликта в Донбассе показывает свою необходимость, а минские договоренности себя еще не исчерпали, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье, передает УНН.
"Я не думаю, что минский процесс себя изжил. Во всяком случае, площадка, существует, показывает свою необходимость", - сказал И.Кизим.
При этом посол признал, что "процесс идет непросто, прямо скажем". "Но есть положительные моменты, шаг за шагом, очень скрупулезно и очень методично каждая сторона защищает свои интересы, и находятся какие-то компромиссы", - сказал он.
"Думаю" Минск-2 "себя еще не исчерпал", - добавил И.Кизим, отвечая на вопрос о необходимости новых договоренностей по Донбассу.
Напомним, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске объяснила причины прекращения поставки электроэнергии в ОРДЛО, среди которых рейдерский захват украинской частной и государственной собственности и отсутствие желания у представителей ОРДЛО осуществлять платежи за потребленную электроэнергию.