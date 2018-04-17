Посол України показав "весняний настрій" Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Посол України в Канаді Андрій Шевечнко на своїй сторінці у Twitter показав, який настрій має весна у Канаді, передає УНН.
Так, на своїй сторінці посол оприлюднив відео, де видно, як його авто вкрила "весняна" крига.
Посол, сміючись, розбиває "скло" автівки із криги.
Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що Україну запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7.
Трохи весняного настрою Вам у стрічку. Канадського весняного настрою:) pic.twitter.com/z1338d7siA— Andriy Shevchenko (@AShevch) 17 квітня 2018 р.