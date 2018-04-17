Посол Украины показал "весеннее настроение" Канады

Так, на своей странице посол обнародовал видео, где видно, как его авто покрыл "весенний" лед.

Посол, смеясь, разбивает "стекло" машины изо льда.

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7.

Немного весеннего настроения Вам в ленту. Канадского весеннего настроения :) pic.twitter.com/z1338d7siA