Посол Украины показал "весеннее настроение" Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Посол Украины в Канаде Андрей Шевечнко на своей странице в Twitter показал, какое настроение имеет весна в Канаде, передает УНН.
Так, на своей странице посол обнародовал видео, где видно, как его авто покрыл "весенний" лед.
Посол, смеясь, разбивает "стекло" машины изо льда.
Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7.
Немного весеннего настроения Вам в ленту. Канадского весеннего настроения :) pic.twitter.com/z1338d7siA- Andriy Shevchenko (@AShevch) 17 апреля 2018