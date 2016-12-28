Посол США: рівень використання англійської мови серед українських урядовців підвищився
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що за час проведення Року англійської мови в Україні рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців значно підвищився, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“В свою чергу, посол США в Україні Марі Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців, а проекти з вивчення англійської мови, які були реалізовані цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді, так і дорослого населення, особливо викладачів англійської мови в маленьких містечках України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що М.Йованович також зазначила, що проекти з вивчення англійської мови будуть продовжені і у 2017 році.
“Я дуже пишаюся бути сьогодні присутньою тут. Це дуже прекрасна нагода святкувати Рік англійської мови в Україні. Ми пишаємось тим, що можемо підтримати Україну, її мирне майбутнє”, — зазначила М.Йованович.
Зазначається, що посол також відзначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні усіх численних проектів з вивчення англійської в Україні.
Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Україні.