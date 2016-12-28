Посол США: уровень использования английского языка среди украинских членов правительства повысился
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что за время проведения Года английского языка в Украине уровень владения и использования английского языка среди правительственных чиновников значительно повысился, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович отметила, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди правительственных чиновников, а проекты по изучению английского языка, которые были реализованы в этом году, охватили большое количество как детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что М.Йованович также отметила, что проекты по изучению английского языка будут продолжены и в 2017 году.
"Я очень горжусь сегодня присутствовать здесь. Это очень прекрасная возможность праздновать Год английского языка в Украине. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину, ее мирное будущее", - отметила М.Йованович.
Отмечается, что посол также отметила высокий уровень взаимодействия между правительственными структурами, парламентским корпусом и общественными организациями в реализации всех многочисленных проектов по изучению английского языка в Украине.
Напомним, 2016 год был объявлен Годом английского языка в Украине.