М.Йованович: Україна знаходиться на передовій інформаційної війни

“Ми вважаємо, що подальший рух України на шляху реформ — найкращий спосіб урятувати її суверенітет, урятувати від зовнішніх загроз, російської агресії. Але це нелегко. Багато викликів, одна з найбільших проблем — поширення дезінформації. Тому дуже важливо, щоб Україна мала такі ЗМІ, яким довіряють, які можуть вести боротьбу з дезінформацією, яка стала зброєю,” — зазначила посол США в Україні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску українського мовлення на Донеччині.