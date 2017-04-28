М.Йованович: Україна знаходиться на передовій інформаційної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посол США у Києві Марі Йованович заявляє, що Україна перебуває на передовій інформаційної війни, а українські журналісти – в авангарді цієї битви. Про це вона сказала 27 квітня у Києві на міжнародній медіа конференції, де взяли участь представники регіональних ЗМІ країни передає УНН з посилання на Радіо Свобода.
“Ми вважаємо, що подальший рух України на шляху реформ — найкращий спосіб урятувати її суверенітет, урятувати від зовнішніх загроз, російської агресії. Але це нелегко. Багато викликів, одна з найбільших проблем — поширення дезінформації. Тому дуже важливо, щоб Україна мала такі ЗМІ, яким довіряють, які можуть вести боротьбу з дезінформацією, яка стала зброєю,” — зазначила посол США в Україні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску українського мовлення на Донеччині.