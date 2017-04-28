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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Йованович: Украина находится на передовой информационной войны

Киев • УНН

 • 14606 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Посол США в Киеве Мари Йованович заявляет, что Украина находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты - в авангарде этой битвы. Об этом она сказала 27 апреля в Киеве на международной медиаконференции, где приняли участие представители региональных СМИ страны передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

М.Йованович: Украина находится на передовой информационной войны

«Мы считаем, что дальнейшее движение Украины на пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это нелегко. Много вызовов, одна из самых больших проблем - распространение дезинформации. Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, которая стала оружием,» - отметила посол США в Украине.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске украинской речи в Донецкой области.

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