М.Йованович: Украина находится на передовой информационной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Посол США в Киеве Мари Йованович заявляет, что Украина находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты - в авангарде этой битвы. Об этом она сказала 27 апреля в Киеве на международной медиаконференции, где приняли участие представители региональных СМИ страны передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
«Мы считаем, что дальнейшее движение Украины на пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это нелегко. Много вызовов, одна из самых больших проблем - распространение дезинформации. Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, которая стала оружием,» - отметила посол США в Украине.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске украинской речи в Донецкой области.