М.Йованович: Украина находится на передовой информационной войны

«Мы считаем, что дальнейшее движение Украины на пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это нелегко. Много вызовов, одна из самых больших проблем - распространение дезинформации. Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, которая стала оружием,» - отметила посол США в Украине.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске украинской речи в Донецкой области.