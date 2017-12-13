Посол США в Росії відповів, чий Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом, знає, що Крим - це Україна. Про це йдеться у відеоролику посольства США в Росії, опублікованому у Twitter, передає УНН.
"На це запитання може відповісти будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом. Крим - це Україна. Для поліпшення російсько-американських відносин відновлення територіальної цілісності України абсолютно необхідне," - сказав він.
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Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що говорити про зняття санкцій з РФ можна буде після того, як буде вирішено конфлікт на Донбасі.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk