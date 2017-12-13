Посол США в России ответил, чей Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что любой человек, знакомый с международным правом, знает, что Крым - это Украина. Об этом говорится в видеоролике посольства США в России, опубликованном в Twitter, передает УНН.
"На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым - это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановления территориальной целостности Украины абсолютно необходимо", - сказал он.
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Напомним, посол США в России Джон Хантсман заявил, что говорить о снятии санкций с РФ можно будет после того, как будет решен конфликт на Донбассе.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk