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Посол США в ООН: ми не повинні довіряти Росії

Посол США в ООН: ми не повинні довіряти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявляє, що Вашингтон ніколи не повинен довіряти Росії, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, заява Н.Хейлі з’явилася у час, коли у США все частіше говорять про втручання Росії у виборчу кампанію, спрямовану на те, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти суперницю від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Кремль заперечує ці звинувачення.

Дональд Трамп визнав, що, вважає, що саме Росія стоїть за хакерством і пропагандистськими зусиллями щодо втручання у перебіг виборів, але, за його оцінкою, це не вплинуло на результати голосування.

Відповідаючи на питання американського телеканалу NBC щодо того, яку політику Трамп має проводити щодо Росії, Гейлі сказала: “Поставитися до цього серйозно”. “Ми ніколи не повинні довіряти Росії”, — зазначила вона, додавши, що США потрібні “всі факти”, щоб сформулювати правильну відповідь Москві.

Телекомпанія NBC запитала, чи оцінки Н.Хейлі і Д.Трамп щодо Росії збігаються. “Я не буду говорити про те, яку позицію займає президент, тому що я не знаю”, — зазначила вона.

Нагадаємо, 16 березня у Держдепі США наголосили, що санкції проти Росії будуть збережені до повернення Криму Україні.

Українські Національні Новини

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