Посол США в ООН: мы не должны доверять России

Как пишет издание, заявление Н.Хейли появилось в то время, когда в США все чаще говорят о вмешательстве России в избирательную кампанию, направленную на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кремль отрицает эти обвинения.

Дональд Трамп признал, что считает, что именно Россия стоит за хакерством и пропагандистскими усилиями по вмешательстве в ход выборов, но, по его оценке, это не повлияло на результаты голосования.

Отвечая на вопрос американского телеканала NBC о том, какую политику Трамп будет проводить в отношении России, Хейли сказала: "Отнестись к этому серьезно". "Мы никогда не должны доверять России", - отметила она, добавив, что США нужны "все факты", чтобы сформулировать правильный ответ Москве.

Телекомпания NBC спросила, совпадают ли оценки Н.Хейли и Д.Трампа по России. "Я не буду говорить о том, какую позицию занимает президент, потому что я не знаю", - отметила она.

Напомним, 16 марта в Госдепе США отметили, что санкции против России будут сохранены до возвращения Крыма Украине.