Посол США розповіла про напрямки американської підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американська підтримка допомагає Україні досягти європейських стандартів. Про це під час церемонії приведення до присяги добровольці Корпусу миру США сказала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент УНН.
“Американська підтримка реформ в Україні всебічна, і працює за двома взаємопідсилюючими напрямками — підтримка процесу реформ в Україні та супротив російській агресії”, — зазначила вона.
За її словами, програми розвитку США в Україні допомагають Україні створити дієву економіку та демократію, що “відповідають українським прагненням та європейським стандартам”.
“Наша співпраця у військовій сфері та підтримка з питань безпеки також скеровані на посилення здатності України захистити себе від зовнішньої російської агресії”, — додала посол.
На думку М.Йованович, американська підтримка допомагає Україні набути ознак, які прагнули бачити громадяни під час Революції Гідності.
“Обидва напрямки допомагають створити таку країну, яку українці прагнули бачити в 2014 році — з міцною демократією, що базується на західних цінностях, не піддається зовнішньому тиску і є більш спроможним партнером для США”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, прихильність українського населення до Сполучених Штатів збільшилась вдвічі за останні 4 роки.