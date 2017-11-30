Посол США розповіла про напрямки американської підтримки України

“Американська підтримка реформ в Україні всебічна, і працює за двома взаємопідсилюючими напрямками — підтримка процесу реформ в Україні та супротив російській агресії”, — зазначила вона.

За її словами, програми розвитку США в Україні допомагають Україні створити дієву економіку та демократію, що “відповідають українським прагненням та європейським стандартам”.

“Наша співпраця у військовій сфері та підтримка з питань безпеки також скеровані на посилення здатності України захистити себе від зовнішньої російської агресії”, — додала посол.

На думку М.Йованович, американська підтримка допомагає Україні набути ознак, які прагнули бачити громадяни під час Революції Гідності.

“Обидва напрямки допомагають створити таку країну, яку українці прагнули бачити в 2014 році — з міцною демократією, що базується на західних цінностях, не піддається зовнішньому тиску і є більш спроможним партнером для США”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, прихильність українського населення до Сполучених Штатів збільшилась вдвічі за останні 4 роки.